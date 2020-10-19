"Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.
Таким образом, "Химки" должны провести матч 13-го тура РПЛ против "Зенита" при закрытых трибунах", - сообщает официальный сайт Лиги.
Напомним, что встреча "Химок" и "Зенита" запланирована на 1 ноября. Начало матча - в 14:00 по Москве.
Матч "Химки" – "Зенит" пройдёт без зрителей
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" - "Зенит" пройдет при пустых трибунах.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!