Ле Таллек: французы знают Путина как сильного и влиятельного человека

Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек, недавно получивший российский паспорт, рассказал о том, как во Франции относятся к России.

Фото: ФК "Мордовия"