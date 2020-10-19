"О чем во Франции чаще всего спрашивают о России? Про погоду. Почему-то все уверены, что здесь 12 месяцев идет снег. Еще спрашивают про Путина. Французы знают его как очень сильного и влиятельного человека", - рассказал Ле Таллек в интервью Sport24.
Напомним, что в России играл за саранскую "Мордовию" в период с 2014 по 2015 год. Тогда же француз познакомился со своей будущей женой, а недавно Ле Таллек получил российское гражданство. Супруга полузащитника заявила, что Дамьен хочет выступать за национальную команду России, а также ведет переговоры с несколькими клубами РПЛ.
Ле Таллек: французы знают Путина как сильного и влиятельного человека
Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек, недавно получивший российский паспорт, рассказал о том, как во Франции относятся к России.
Фото: ФК "Мордовия"
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