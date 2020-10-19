Красно-белые предлагали за 30-летнего бразильца 500 тыс. евро плюс бонусы. Изначально римский клуб, требовавший за игрока 2 млн евро, согласился его продать, однако позже решил сохранить защитника в своем составе.
В минувшем сезоне Серии А Перес провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с "волками" рассчитан до лета 2021 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3 млн евро.
Источник: tuttomercatoweb
"Рома" отказалась продавать "Спартаку" защитника Бруно Переса
Правый защитник "Ромы" Бруно Перес мог перейти в "Спартак" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рома"
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