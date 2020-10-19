Камоцци: я бы никогда не порекомендовал "Спартаку" Переса

Агент Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что "Спартак" хотел приобрести защитника "Ромы" Бруно Переса.
Фото: ФК "Рома"
"Со мной никто не говорил о возможном переходе Бруно Переса в "Спартак", но я бы никогда не порекомендовал бы его красно-белым. Здесь не может быть никаких вопросов: Мозес намного лучше Бруно Переса", - сказал Камоцци.

Ранее появилась информация, что "Рома" отказалась продавать 30-летнего бразильца "Спартаку" в летнее трансферное окно.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Спартак Российские трансферы Перес Камоцци
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