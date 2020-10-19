Главный арбитр поединка 3-го тура элитного раунда Кубка России "Текстильщик" - "Арсенал" Антон Фролов был заменен на Сергея Куликова.
Еще в трех поединках заменили ассистентов арбитров. Вместо Вячеслава Бочкова назначен Андрей Филипкин ("Чертаново" - "Уфа"), Сергея Архипова заменил Руслан Шекемов ("Нижний Новгород" - "Химки"), а Федора Валявина заменил Андрей Кужелев ("Оренбург" - "Сочи").
Источник: РФС
Четыре арбитра 3-го тура элитного раунда Кубка России были заменены из-за коронавируса
Четыре арбитра получили положительные тесты на коронавирус и были заменены в матчах Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
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