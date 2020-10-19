Грулёв: желаю Карпову скорейшего восстановления

? Вячеслав Грулёв желает защитнику @pfc_cska Вадиму Карпову скорейшего восстановления и возвращения на поле— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 19, 2020
Присоединяемся к пожеланиям! Здоровья, Вадим ?#ЦСКАДинамо #ЗдесьНетЗавистиИЗлости pic.twitter.com/efjGMbSXe7
"Вчера в матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник "армейцев" Вадим Карпов получил серьезную травму. В свою очередь, хочу сказать, что мои действия, конечно, были непреднамеренными и я не хотел нанести ему никакой травмы. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления и чтобы, как можно скорее, он вернулся на поле", - сказал Грулёв.
Напомним, что Карпову диагностировали перелом носа, а Грулёв получил желтую карточку.