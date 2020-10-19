Грулёв: желаю Карпову скорейшего восстановления

? Вячеслав Грулёв желает защитнику @pfc_cska Вадиму Карпову скорейшего восстановления и возвращения на поле



Присоединяемся к пожеланиям! Здоровья, Вадим ?#ЦСКАДинамо #ЗдесьНетЗавистиИЗлости pic.twitter.com/efjGMbSXe7