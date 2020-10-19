"Надо определиться. Я, в первую очередь, должен определиться, идем мы дальше вместе или уступаем дорогу. Мне надо переспать ночь и принять для себя дальнейшие решения", - сказал Хацкевич.
В матче 11-го тура РПЛ "Ротор" на своем поле проиграл "Тамбову" со счетом 0:2. Команда Александра Хацкевича занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав три очка.
В следующем туре "Ротор" на выезде сыграет с "Локомотивом". Встреча состоится 24 октября и начнется в 19:00 мск.
Источник: РИА Новости
Хацкевич намекнул на свою отставку
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич может покинуть свой пост.
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!