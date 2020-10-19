Первые три строчки топа заняли полузащитники Никола Влашич (ЦСКА), Хвича Кварацхелия ("Рубин") и Вендел ("Зенит"). Их цена выросла на 3 млн евро. 4-е место занял защитник "армейцев" Бруно Фукс (+2,7 млн евро).
Источник: Transfermarkt
Влашич, Хвича и Вендел - самые подорожавшие игроки в РПЛ
Ресурс Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков Российской Премьер-Лиги, которые наиболее выросли в трансферной стоимости.
Фото: Transfermarkt
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!