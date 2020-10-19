Влашич, Хвича и Вендел - самые подорожавшие игроки в РПЛ

Ресурс Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков Российской Премьер-Лиги, которые наиболее выросли в трансферной стоимости.
Фото: Transfermarkt
Первые три строчки топа заняли полузащитники Никола Влашич (ЦСКА), Хвича Кварацхелия ("Рубин") и Вендел ("Зенит"). Их цена выросла на 3 млн евро. 4-е место занял защитник "армейцев" Бруно Фукс (+2,7 млн евро).

Источник: Transfermarkt

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Теги: Влашич Кварацхелия Вендел
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