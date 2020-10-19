КДК РФС вызовет арбитра Вилкова на заседание по матчу "Краснодар" - "Рубин"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вызовет судью Михаила Вилкова на заседание по матчу 11-го тура чемпионата России "Краснодар" — "Рубин" (3:1).
Фото: РПЛ
Руководство казанского клуба прислало протест на работу арбитра по итогам этого матча. Заседание пройдет 21 октября, представители "Краснодара" и "Рубина" приглашены на заседание в режиме онлайн, также в заседании примет участие судья Вилков.

Напомним, что в на 43-й минуте матча "Краснодар" - "Рубин" защитник гостей Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако Вилков остановил игру для видеопросмотра лишь спустя полторы минуты. Сначала арбитр назначил штрафной в пользу казанского клуба, затем показал желтую карточку главному тренеру "быков" Мураду Мусаеву. После этого Вилков возобновил игру, но спустя пару секунд после ввода мяча он остановил встречу и пошёл смотреть видеоповтор по эпизоду на 43-й минуте. После просмотра видео арбитр назначил пенальти в ворота "Рубина".

Согласно протоколу об использовании ВАР судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления.

"Краснодар" после 11-и туров РПЛ набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. Сегодня, 20 октября, "быкам" предстоит гостевой матч против французского "Ренна" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи - в 22:00 по Москве.

"Рубин" имеет в своем активе 15 очков после 11-и туров и 9-ю строчку в чемпионате России. Следующий матч в РПЛ казанцы проведут на выезде против лидера чемпионата петербургского "Зенита". Встреча начнется 24 октября в 16:30 по Москве.

Источник: ТАСС

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Теги: РФС Вилков Краснодар Рубин
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