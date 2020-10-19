Чалов и Шапи упали на миллион, Влашич, Хвича и Вендел прибавили три, а новичок «Ростова» подорожал на 900%

Абсолютный прирост
Максимальная прибавка в цене для футболиста РПЛ составила 3 миллиона евро. Такой плюс к своей стоимости получили три игрока – Никола Влашич (ЦСКА), выросший с 22 до 25 млн, Вендел («Зенит»), прибавивший с 12 до 15 млн, и Хвича Кварацхелия («Рубин»), который теперь стоит не 4.5 млн, а 7.5.
2.7 миллиона (с 1.8 до 4.5) добавил защитник «армейцев» Бруно Фукс, +2.5 миллиона получили сразу четверо – Матиас Норманн («Ростов»), Чидера Эджуке (ЦСКА), Джордан Ларссон («Спартак») и Филип Уремович («Рубин»). Два с четвертью миллиона евро прибавил в цене шведский новичок «Ростова» Понтус Альмквист.
Еще четыре игрока добавили к своей стоимости 2 млн евро – Сердар Азмун («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Вандерсон («Краснодар»).
Относительный прирост
В этом показателе нет равных 21-летнему нападающему/полузащитнику «Ростова» Понтусу Альмквисту. Шведский новичок желто-синих увеличил свою стоимость на 900%, или в 10 раз – с 250 тысяч до двух с половиной миллионов! Как видно, ранее этот игрок совершенно не привлекал внимание экспертов Transfermarkt, и только Арташес Арутюнянц с Алексеем Рыскиным смогли открыть им глаза.
Вторым в лиге и лучшим российским игроком по относительному приросту ценника стал голкипер ЦСКА Илья Помазун, проводящий этот сезон в аренде в «Урале». Стоимость 24-летнего вратаря скакнула втрое (на 200%) – с 400 тысяч до 1.2 миллиона евро. Тройку лидеров замкнул Кингс Кангва из «Арсенала»: 21-летний замбиец вместо 350 тысяч евро теперь стоит миллион, что составило 185.7% прибавки.
Увеличение на 150%, или в два с половиной раза, получили сразу три игрока – «армейцы» Бруно Фукс (1.8 млн => 4.5 млн) и Наир Тикнизян (0.4 млн => 1 млн), а также 23-летний центральный защитник «Арсенала» Артем Сокол (200 тыс. => 500 тыс.). 110.5% добавил корейский хавбек «Рубина» Ин Бом Хван (0.95 млн => 2 млн). Ровно вдвое (на 100%) подорожали рубиновцы Абильдгор и Денис Макаров (1 млн => 2 млн), центрбек «Урала» Алексей Герасимов (300 тыс. => 600 тыс.), 16-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп (125 тыс. => 250 тыс.).
Среди игроков с миллионными ценниками стоит также отметить относительный прирост стоимости казанцев Уремовича (3.5 млн => 6 млн, +71.4%) и Кварацхелии (4.5 млн => 7.5 млн, +66.7%), спартаковца Ларссона (4 млн => 6.5 млн, +62.5%), «армейца» Кучаева (2.5 млн => 4 млн, +60%), ростовчанина Хасимото (1.3 млн => 2 млн, +53.8%), зенитовца Мостового (2 млн => 3 млн, +50%) и пятерых игроков с прибавкой от одного до полутора миллионов евро, или 50% – это Магкеев («Локомотив»), Марадишвили (ЦСКА), Осипенко («Ростов»), Йевтич («Рубин») и Круговой («Зенит»). Из игроков со значительной стартовой стоимостью и поэтому чуть меньшей относительной прибавкой на фоне других выделяются Эджуке (ЦСКА, 5.5 млн => 8 млн, +45.5%), Норманн («Ростов», 7.5 млн => 10 млн, +33.3%), Соболев («Спартак», 4.5 млн => 6 млн, +33.3%) и Шиманьски («Динамо», 5.5 млн => 7 млн, +27.3%).
Понижение стоимости
Самым крупной суммой, на которую уменьшилась цена игрока РПЛ в ходе октябрьского пересчета, стал 1 миллион евро. Именно столько потеряли в оценочной стоимости Федор Чалов (ЦСКА, 14 млн => 13 млн) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар», 11 млн => 10 млн). Всего же отрицательные изменения коснулись пятерых игроков: помимо Чалова и Шапи на 600 тысяч евро подешевел Аяз Гулиев («Спартак», 1.8 млн => 1.2 млн), на 300 – Александр Ташаев («Спартак», 1.5 млн => 1.2 млн), на 200 – Иван Коновалов («Рубин», 1 млн => 0.8 млн).
В относительных цифрах Гулиев потерял 33.3%, Ташаев и Коновалов по 20%, Сулейманов 9.1% и Чалов 7.1% стоимости.
Новый топ дорогостоящих игроков РПЛ
Принципиально он не особенно отличается от старого – лидеры остались на своих местах, разве что Влашич оторвался от Фернандеса, а Дуглас Сантос догнал Чалова. Лидирующая тройка выглядит так: Малком («Зенит») – 30 миллионов евро, Влашич (ЦСКА) – 25 млн, Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн.
Топ-6 самых дорогостоящих российских игроков лиги составляют Фернандес (22 млн.), Чалов (13 млн.), а также Зобнин, Дзюба, Антон Миранчук и Баринов (все – 12 млн).
Общая стоимость клубов
После пересчета рейтинг самых дорогих клубов нашей лиги возглавляют «Зенит» (180.3 млн евро), ЦСКА (138.2 млн) и «Краснодар» (116.65 млн). Планку в 100 миллионов евро также удалось взять «Спартаку» (106.45 млн).
Обращает на себя внимание, что «Химки» и «Тамбов» уступают по этому показателю даже некоторым клубам ФНЛ.
Фото: РИА Новости, Aftonbladet, Transfermarkt