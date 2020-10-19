Хавбек "Ростова" Хасимото: одноклубники часто называют меня нападающим

Опорный полузащитник "Ростова" Кэнто Хасимото рассказал о том, как его высокую результативность воспринимают партнеры по команде.

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- Не шутят ли одноклубники, что я нападающий? Да, часто меня называют так. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом, - цитирует слова Хасимото пресс-служба клуба.



Японский полузащитник Кэнто Хасимото появился в "Ростове" в августе этого года. В 9 матчах за желто-синих 27-летний опорный полузащитник забил 5 голов и является лучшим бомбардиров клуба в текущем сезоне.