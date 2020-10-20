- Долго ли не мог уснуть после дебюта за основу? Да нет, спокойно отнесся к этому. Небольшой мандраж был перед началом на бровке, потом вышел помочь команде, главное - выиграли. Так все спокойно прошло. Очень рад, - передает слова Оганесяна ютуб-канал "Спартака".
В матче 11 тура РПЛ "Химки" - "Спартак" (2:3) форвард Степан Оганесян дебютировал в РПЛ, на 80 минуте при счете 3:1 в пользу красно-белых выйдя на замену вместо Александра Кокорина.
Форвард "Спартака" Оганесян: спокойно отнесся к дебюту в РПЛ. Главное - выиграли
Нападающий "Спартака" Степан Оганесян прокомментировал свой дебют в РПЛ в матче с "Химками" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
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