- Какая цель после дебюта за основу? Как можно чаще появляться на поле, закрепиться в стартовом составе, забивать голы, приносить пользу команде, радость болельщикам, - сообщил Оганесян в интервью клубному ютуб-каналу.
В матче "Химки" - "Спартак" (2:3) состоялся дебют 19-летнего Оганесяна в Российской премьер-лиге - он вышел на замену и сыграл 10 минут. Ранее Степан сыграл в этом сезоне 14 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Нападающий "Спартака" Оганесян: новая цель - закрепиться в старте, забивать голы, радовать болельщиков
Форвард "Спартака" Степан Оганесян рассказал о своих дальнейших целях после дебюта за основной состав.
Фото: ФК "Спартак"
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