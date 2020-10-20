Поводом для обращения послужили незасчитанный гол Федора Чалова на 3 минуте матча и фол Вячеслава Грулева против Вадима Карпова на 16 минуте.
- ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отменой гола Чалова из-за фола Кучаева и с нарушением на Вадиме Карпове, - передает слова представителей службы коммуникаций РФС Sport 24.
Напомним, на 3 минуте встречи ЦСКА - "Динамо" форвард хозяев Федор Чалов забил гол, который был отменен из-за того, что отдавший голевой пас Константин Кучаев перед этим сфолил в борьбе за мяч. На 16 минуте того же матча динамовец Вячеслав Грулев в эпизоде верховой борьбы ударил локтем в лицо защитника "армейцев" Вадима Карпова, который был заменен из-за обильного кровотечения. В дальнейшем у Карпова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Арбитр Владислав Безбородов зафиксировал нарушение и показал Грулеву желтую карточку.
ЦСКА обратился в ЭСК по поводу гола Чалова и травмы Карпова
ЦСКА подал обращение в экспертно-судейскую комиссию для оценки некоторых эпизодов встречи 11-го тура РПЛ против "Динамо" (3:1).
Фото: МатчТВ
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