28-летний хавбек получил мышечное повреждение в поединке прошлого тура РПЛ с "Рубном". Игрок пропустит матч Лиги чемпионов против "Ренна", который состоится сегодня, но будет готов к поединку со "Спартаком".
Встреча "Краснодар" - "Спартак" состоится 24 октярбя. Начало - в 19:00 мск.
В нынешнем сезоне РПЛ Классон в составе "быков" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "СЭ"
Классон сможет сыграть со "Спартаком"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон успеет восстановиться к матчу 12-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: РПЛ
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