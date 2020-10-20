Сообщается, что такое решение принял главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Тренерский штаб красно-белых хочет, чтобы 29-летний хавбек лучше подготовился к матчу 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Напомним, что Мозес дебютировал за "Спартак" в игре 11-го тура РПЛ с "Химками". Нигерийский полузащитник вышел на замену на 55-й минуте.
Матч "Краснодар" - "Спартак" состоится 24 октября.
Источник: "СЭ"
Источник: Мозес пропустит матч Кубка России с "Енисеем"
Полузащитник "Спартака" Викор Мозес не полетел в Красноярск на поединок группового турнира Кубка России с "Енисеем".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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