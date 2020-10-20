Адвокат Данченкова: вряд ли Широкову помогут его показания

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал показания Романа Широкова.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
Широков объяснил, за что избил Данченкова и какие моменты вызвали у него негативные эмоции. В частности, он добавил, что судья спровоцировал его сам.

Это такая линия защиты, которую выбрал Широков. Очевидно, что ему ее подсказал адвокат. Вряд ли ему это поможет, потому что свидетелей полно, все было записано на видео, — рассказал адвокат в интервью "СЭ".

Островский отметил, что репутация Данченкова вне всяких подозрений. Он добавил, что дознание заканчивается, поэтому дело будет передано в суд в ближайшее время.

Напомним, эпизод с Широковым и Данченковым произошел в августе в рамках любительского турнира. Широкову не понравилось решение Данченкова в одном из эпизодов. В тот момент, когда судья захотел показать игроку красную карточку, Широков ударил его, а затем стал добивать ногами.

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Теги: Широков Данченков
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