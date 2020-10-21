Сообщается, что все четверо отправлены на карантин. Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что с основной командой эти игроки не контактировали и повторные тесты показали отрицательные результаты.
В ближайшем матче РПЛ "Тамбов" сыграет с "Уралом". Поединок запланирован на 25 октября.
Источник: Sport24
"Тамбов" сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом
"Тамбов" уведомил РПЛ о заражении коронавирусом у трех игроков молодежного состава и одного сотрудника клуба.
Фото: ТАСС
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