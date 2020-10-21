По всей видимости, бразилец не сможет помочь питерскому клубу в матче 12-го тура РПЛ с "Рубином" и в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Зенит" встретится с Боруссией" Дортмунд.
Пропустит матч с "Рубином" и Юрий Жирков, получивший небольшое повреждение. Жирков и Малком уже пропустили стартовый матч "Зенита" в Лиге чемпионов с "Брюгге".
Эта встреча закончилась победой бельгийского клуба со счётом 2:1.
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Малком пропустит следующие матчи "Зенита" и не сыграет с "Боруссией" в Лиге чемпионов
Полузащитник "Зенита" Малком пропустит несколько матчей своей команды из-за травмы.
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