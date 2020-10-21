Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 47-й минуте забил Лескано.
Несмотря на поражение, московский клуб вышел в 1/8 финала Кубка России. Ранее москвичи на групповом этапе разгромили "Родину". В свою очередь клуб из ФНЛ победил с крупным счётом "Енисей". Все команды набрали по три очка, но "Спартак" оказался на первом месте за счёт дополнительных показателей.
Кубок России
Групповой этап
Енисей - Спартак - 1:0 (0:0)
Голы: Лескано, 47
Енисей: Опарин, Кичин, Сухомлинов (Рукас, 46), Цховребов, Абрамов, Ланин, Зотов, Глушков, Комков (Песиков, 62), Саная, Лескано (Раздорских, 67)
Спартак: Ребров, Кутепов (Литвинов, 57), Гапонов, Маслов, Миронов, Бакаев (Петрунин, 73), Умяров, Маркитесов, Оганесян, Кокорин (Шильцов, 73), Понсе (Игнатов, 56)
Предупреждения: Кутепов, 7, Саная, 46, Комков, 56, Цховребов, 67, Маркитесов, 69
"Спартак" уступил "Енисею" в матче Кубка России, но вышел в следующий раунд турнира
В Красноярске завершился матч группового этапа Кубка России, "Енисей" принимал "Спартак".
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