Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу красноярцев. Тем не менее, "Спартак" вышел в следующий раунд за счёт дополнительных показателей.
В Красноярск не полетели несколько игроков основного состава "Спартака". В их числе был и новичок команды Виктор Мозес. В итоге тренерский штаб москвичей задействовал молодых футболистов.
"Я думаю, здесь ещё имеет место шапкозакидательство, как обычно — кому-то вообще не нужно было здесь себя показывать, а кто-то, наоборот, очень хотел. Думали, видимо, что приедут и обыграют на одной ноге, но не получилось", - цитирует Червиченко Sport24.
Червиченко: футболисты "Спартака" думали, наверное, что приедут и обыграют "Енисей" на одной ноге
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых в матче группового этапа Кубка России с "Енисеем".
Фото: Русфутбол
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