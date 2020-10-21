Клуб из РПЛ в заключительном матче группового этапа победил "Динамо" Брянск со счётом 2:0. В составе гостей отличились Герман Онугха и Виталий Шахов.
Эта победа стала второй на групповом этапе для "Тамбова". Ранее тамбовчане также обыграли "Машук-КМВ" со счётом 2:1. Второе место в группе занял клуб из Пятигорска, который также обыграл брянское "Динамо" (1:0).
Кубок России
Групповой этап
Динамо-Брянск – Тамбов - 0:2 (0:1)
Голы: Онугха, 11, Шахов, 85
Динамо-Брянск: Вамбольт, Васильев (Луппа, 46), Никитин, Сорокин, Чиркин (Каретник, 46), Пазин (Пикатов, 76), Валикаев (Циберкин, 63), Дрогунов, Мараев, Шебанов, Вотинов
Тамбов: Чагров, Рыбин, Шахов, Ароян (Таказов, 46), Каплиенко (Жалолиддинов, 46), Володько, Килин, Карасев (Чуперка, 46), Тиль (Шляков, 81), Кабахидзе, Онугха (Костюков, 62)
Предупреждение: Тиль, 52, Жалолиддинов, 77
"Тамбов" победил брянское "Динамо" и вышел в плей-офф Кубка России
"Тамбов" вышел в 1/8 финала Кубка России.
Фото: Sportbox
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