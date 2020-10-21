"Рубин" после поражения в выездном матче с "Краснодаром" (1:3) обжаловал в контрольно-дисциплинарном комитете действия главного судьи встречи Михаила Вилкова. При счете 0:0 рефери пропустил момент с игрой рукой в штрафной площади защитника казанцев Ильи Самошникова, в ближайшей паузе выслушал видеоарбитров и возобновил встречу, но через несколько секунд дал свисток об остановке и отправился смотреть видеоповтор, после чего назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Реми Кабелла, а во втором тайме Кристофер Олссон и Маркус Берг забили еще два гола в ворота "Рубина". Окончательный счет на последних секундах встречи установил защитник "Рубина" Карл Старфельт.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании комитета было принято решение об отказе в удовлетворении протеста, поданного казанским "Рубином", в связи с тем, что не было установлено нарушений правил игры, которые могли бы повлиять на результат матча.
- В рассматриваемой ситуации арбитр допустил методическую ошибку: изначально судье необходимо было проверить установку мяча, а затем давать свисток на возобновление игры, но данная ошибка не привела к нарушению правил, потому что игра не возобновлялась. На основании данных сведений КДК РФС сделал вывод, что арбитр имел право обратиться к VAR с целью определения необходимости назначения пенальти в ворота "Рубина", - передает слова Григорьянца пресс-служба РФС.
КДК РФС отклонил протест "Рубина" на судейство в матче с "Краснодаром"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал казанскому "Рубину" в удовлетворении протеста на результат матча 11 тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).
Фото: РФС
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