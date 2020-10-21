КДК РФС отклонил протест "Рубина" на судейство в матче с "Краснодаром"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал казанскому "Рубину" в удовлетворении протеста на результат матча 11 тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Фото: РФС