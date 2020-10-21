Официальный сайт ЦСКА объявил о начале совместной работы с Mail.ru Group.
Компания будет оказывать клубу в первую очередь информационную поддержку - развивать официальные сообщества клуба в социальных сетях, проводить эфиры, конкурсы и другие мероприятия на онлайн-площадках компании с многочисленной аудиторией.
ЦСКА занимает текущую третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 11 матчах. 22 октября команде предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, первым соперником красно-синих станет австрийский "Вольфсберг".
ЦСКА объявил о сотрудничестве с новым спонсором
ЦСКА заключил соглашение о сотрудничестве с Mail.ru Group
Фото: ПФК ЦСКА
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