Напомним, основное время матча завершилось вничью 1:1, а в длительной серии пенальти сильнее оказались "Химки" 10:9. Еще со времен выступления за "Спартак" Денис заявлял о том, что больше никогда не будет исполнять одиннадцатиметровые удары. Однако в этом матче Глушаков нарушил обещание.
— Были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. В том числе и я на 90-й минуте. Поэтому и довели игру до серии пенальти. Почему бил? Есть регламент, и мне пришлось бить пенальти, потому что очередь уже доходила до вратаря. Честно, не хотел. Все ребята даже удивились, — рассказал Глушаков в интервью Sport24.
33-летний Глушаков пополнил состав "Химок" в октябре текущего года, перейдя в подмосковный клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 матча за команду, в которых полузащитник не отметился результативными действиями.
Глушаков рассказал, что не был готов к исполнению пенальти в матче Кубка России
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал победу над "Нижним Новгородом" в Кубке России.
Фото: ФК "Химки"
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