Нурмагомедов признался, что любит футбол больше, чем ММА

Российский боец ММА в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что свой вид спорта любит меньше, чем футбол.
Фото: UFC
Нурмагомедов сообщил, что поддерживает связь с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду, нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем, игроком "Реала" Каримом Бензема.

"Для меня футбол – вид спорта номер один. Я в детстве мечтал стать футболистом, всегда футбол смотрел. Футбол лучше. Там не надо бить, не надо никого ломать, ущемлять. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Футбол мне нравится больше, чем UFC, чем ММА", - сказал Нурмагомедов пресс-службе UFC Russia.

Также Хабиб признался, что сейчас он не особо любит смотреть бои ММА. При этом спортсмен активно следит за футбольными поединками и интересуется всем происходящим в футболе.

24 октября Нурмагомедов проведёт очередной бой в UFC. Он встретится с Джастином Гэтжи.

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Теги: Нурмагомедов
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