Ранее Уткин неоднократно говорил, что считает Черчесова неподходящим кандидатом на роль наставника национальной команды. Блогер придерживался этого мнения даже после того, как сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.
"Я называю себя "черчесоскептиком". На мой взгляд, Черчесов занимает не своё место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером.
Российский футбол сегодня очень беден на ярких футболистов. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным игроком сборной России. Он в сборной фактически дублер Головина. На мой взгляд, это говорит о неправильной ориентировке работы сборной, в принципе, ярче всего", - сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Журналист пояснил, что Черчесов не хочет использовать одновременно Головина и Миранчука, потому что предпочитает продолжать играть в футбол, который готовился для чемпионата мира. В ту модель вписать футболистов, по мнению Уткина, невозможно.
Также Уткин снова заявил, что Черчесов не думает о развитии сборной, предпочитая закостенелые схемы.
Уткин: я называю себя "черчесоскептиком", Черчесов занимает не своё место
Известный журналист и блогер Василий Уткин вновь раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: ТАСС
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