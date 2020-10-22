Радимов рассказал, что уладил конфликт с Плющенко



Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал, что он урегулировал конфликт с фигуристом Евгением Плющенко.

Фото: Sportbox

Ранее Радимов жёстко критиковал Плющенко и его супругу Яну Рудковскую. Он назвал их "хайпожорами", а также осудил за переход к Плющенко фигуристок из группы Этери Тутберидзе.



"Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло лёгкое недопонимание. Всё нормально", - цитирует Радимова РИА "Новости".