— В армии был инструктором по физической подготовке. В рамках этой работы в армии я был вынужден "ломать" людей. Мне стало интересно их "чинить" и вновь вводить в строй. Я принял решение покинуть Вооруженные Силы и продолжить карьеру в качестве физиотерапевта, — рассказал физиотерапевт в интервью Sport24.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги казанский клуб расположился на 9-м месте после одиннадцати туров, имея в своем активе 15 очков.
В следующем туре "Рубин" сыграет с лидером чемпионата "Зенитом" в гостях. Матч состоится завтра, 24 октября. Начало встречи: 16:30 по мск.
Физиотерапевт "Рубина": на службе я "ломал" людей, теперь мне хочется их "чинить"
Физиотерапевт "Рубина" Стюарт Лик сравнил службу в армии и работу в футбольном клубе.
Фото: ФК "Рубин"
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