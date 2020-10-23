"В команде все хорошо, тренировки идут полным ходом. Новых повреждений нету. Мозес уже влился в коллектив. Тренировочный процесс у него идет, он набирает форму, посмотрим, что будет в ближайшей игре. Москва ему нравится, большой город, все хорошо, — цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, что 29-летний нигериец перешел в столичную команду из лондонского "Челси" в прошедшее трансферное окно. Москвичи арендовали футболиста на год с возможностью выкупа. В игре с "Химками" Мозес дебютировал за "Спартак".
Встреча "Краснодара" и "Спартака" состоится в субботу, 24 октября. Игра начнется в 19:00 (мск).
Газизов: Мозесу комфортно в Москве, он уже влился в коллектив
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, как проходит адаптация полузащитника Виктора Мозеса в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!