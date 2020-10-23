Сообщается, что московский клуб отправил письмо в РПЛ о переносе матча 13-го тура чемпионата России с командой Валерия Карпина в Ростов-на-Дону.
Таким образом, поединок между "Ростовом" и "Спартаком" состоится со зрителями.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Тедеско дал добро на обмен кругами с "Ростовом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско согласился обменяться кругами с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
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