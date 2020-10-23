"Я не боюсь конкуренции. Иначе, какой смысл играть в футбол? Ну сиди тогда дома, пироги пеки! Да, "Локомотив" сильная команда. Но я знаю, что всё зависит только от меня. Не нужно бояться, нужно просто доказывать", - сказал Лисакович.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Лисакович в составе "Локомотива" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
В "Локомотив" Лисакович перешел из солигорского "Шахтера", подписав контракт с "железнодорожниками" на четыре года.
Источник: "Прессбол"
Лисакович: я не боюсь конкуренции
Нападающий "Локомотива" Виталий Лискович рассказал о конкуренции в команде.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!