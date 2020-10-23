Ранее сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, однако РПЛ выступает против такого решения. Лига считает, что у "Спартака" нет оснований для переноса игры.
Матч 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" запланирован на 31 октября в Москве.
Источник: РИА Новости
Источник: РПЛ против переноса матча "Спартака" в Ростов
Российская Премьер-лига не видит оснований для обмена кругами "Спартака" с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
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