"Мы направили письмо о переносе матча в Ростов. В РПЛ готовим и направим в ближайшее время. Это решение ради болельщиков, это удобно "Ростову" и "Спартаку", - сказал Фетисов.
Ранее была информация, что клубы договорились об обмене кругами. Позже появилось сообщение, что РПЛ против переноса этой игры.
Матч 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" запланирован на 31 октября в Москве.
В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на пятой строчке.
Источник: Sport24
"Спартак": в ближайшее время направим письмо в РПЛ о переносе матча в Ростов
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о ситуации с переносом матча с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
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