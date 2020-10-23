23-летний венесуэльский форвард заработает за полгода в волгоградском клубе 18 миллионов рублей. Также в контракте Понсе прописан бонус за голы. В зависимости от количество забитых мячей он может получить еще от 5 до 10 миллионов рублей.
В текущем сезоне РПЛ Понсе провел 10 матчей за "Ахмат" и "Ротор", но мячей не забивал.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Источник: Понсе заработает за полгода в "Роторе" 18 миллионов рублей
На прошлой неделе "Ротор" арендовал нападающего "Ахмата" Андреса Понсе.
Фото: ФК "Ротор"
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