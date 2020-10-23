— Мы очень сильно хотим выиграть матч против "Тамбова". Я смотрел по телевизору, как "Тамбов" обыграл на выезде "Ротор". Но меня не так интересует их игра. Меня больше интересует наша команда. Если мы не будем рисковать, то никогда не победим. В футболе должен быть риск, если хочешь выиграть, — рассказал футболист пресс-службе екатеринбургского клуба.
В нынешнем сезоне Бикфалви провел 11 матчей во всех турнирах, забив в них шесть голов. "Урал" расположился на 13-й строчке РПЛ с 10-ю очками.
"Тамбов" находится на 12-м месте с 11-ю очками в копилке.
Матч "Урал" — "Тамбов" состоится 25 октября в Екатеринбурге. Начало: 14:00 мск.
Бикфалви: мне не интересна игра "Тамбова", важно побеждать
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви поделился мнением по поводу предстоящей игры против "Тамбова".
Фото: ФК "Урал"
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