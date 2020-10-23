Напомним, Роспотребнадзор запретил проведение ближайшего футбольного матча на "Открытие Арене" со зрителями из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм на матче 10-го тура с "Зенитом".
Изначально сообщалось, что клубы рассматривают возможность переноса игры в Ростов-на-Дону. По сведениям источника, такое предложение также лежит в офисе лиги.
Однако "Спартак" рассчитывает, что власти пойдут ему на встречу, что позволит провести игру в Москве со зрителями.
Источник: Metaratings.
Источник: "Спартак" пытается добиться проведения матча с "Ростовом" с болельщиками
Московский "Спартак" хочет провести матч с "Ростовом" в Москве в присутствии болельщиков.
Фото: ФК "Спартак"
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