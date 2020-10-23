— "Спартак" сейчас должен максимально пользоваться сложившейся ситуацией, когда игра идет, очки набираются, и команда идет в лидерах, а конкуренты разрываются на два фронта. Другое дело, что недавний кубковый выезд в Красноярск тоже может сказаться, — рассказал Деменко в интервью "Известиям".
44-летний Деменко выступал в составе красно-белых с января 2003 по январь 2004 года, проведя за команду 22 игры.
В 12-туре чемпионата России "Спартак" в гостях сыграет с "Краснодаром". Матч состоится сегодня, 24 октября. Начало: 19:00 мск.
После 11 туров РПЛ москвичи делят первую строчку турнирной таблицы с "Зенитом", набрав 24 очка. "Краснодар" идёт на седьмой позиции с 18 очками.
Деменко: Спартак" должен пользоваться ситуацией, когда конкуренты разрываются на два фронта
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко высказался о команде в преддверии матча 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Жемчужина-Сочи"
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