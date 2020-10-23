— Это хороший шанс для Кокорина зацепиться за место в составе. Нужно время, чтобы он почувствовал уверенность. Если он появится в составе против "Краснодара", то должен максимально использовать этот шанс. От этого и зависят его перспективы. Также потеря Соболева скажется на голевом потенциале "Спартака", — цитирует Бояринцева "Матч ТВ".
42-летний Бояринцев выступал за "Спартак" с 2005 по 2008, а также с 2009 по 2010 годы. Полузащитник провёл за команду 120 матчей, забил 15 голов и отдал 22 голевые передачи.
29-летний Кокорин перешёл в стан красно-белых на правах свободного агента, проведя за команду пять матчей, забив гол и отдав голевую передачу.
"Краснодар" и "Спартак" сыграют сегодня. Начало: 19:00 мск.
Бояринцев: игра с "Краснодаром" — хороший шанс для Кокорина зацепиться за место в составе
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев, считает, что матч "Краснодаром" — возможность для нападающего Александра Кокорина.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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