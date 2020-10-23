Судья отметил, что нападавший спустился с трибуны, выразив недовольство судейством Головко.
— Я, в свою очередь, развернулся и ушёл в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба, — приводит слова Головко "Грозный Информ".
Напомним, судья был избит после отсуженного матча молодёжной лиги между "Ахматом" и "Спартаком", который закончился вничью. В РФС заявили, что разберутся с происшествием и накажут виновных.
Арбитр, которого избили в Грозном, рассказал о нападении
Арбитр матча между молодёжными командами "Ахмата" и "Спартака" Богдан Головко дал первый комментарий после избиения.
Фото: судейский архив
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