Источник: "Спартаку" разрешили пустить болельщиков на матч с "Ростовом"

Игра 13-го тура "Спартак" — "Ростов" пройдёт с болельщиками.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, москвичам разрешили пустить на "Открытие Арену" зрителей. Точное количество допущенных болельщиков не сообщается.

Напомним, Роспотребнадзор запретил "Спартаку" проводить ближайшую домашнюю игру со зрителями из-за нарушений, которые присутствовали на игре с 10-го тура с "Зенитом" (1:1).

Источник: "Metaratings".

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Теги: Спартак Ростов
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