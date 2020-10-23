Как сообщает источник, москвичам разрешили пустить на "Открытие Арену" зрителей. Точное количество допущенных болельщиков не сообщается.
Напомним, Роспотребнадзор запретил "Спартаку" проводить ближайшую домашнюю игру со зрителями из-за нарушений, которые присутствовали на игре с 10-го тура с "Зенитом" (1:1).
Источник: "Metaratings".
Источник: "Спартаку" разрешили пустить болельщиков на матч с "Ростовом"
Фото: ФК "Спартак"
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