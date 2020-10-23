— Играем дома, — сказал Газизов ТАСС, отметив, что на игру будут допущены зрители.
Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" и "Ростов" могут обменяться кругами, чтобы игра 13-го тура прошла в Ростове, так как москвичам запретили проводить ближайшую домашнюю игру со зрителями из-за нарушений в игре 10-го тура "Зенитом" (1:1).
Газизов подтвердил, что матч "Спартак" — "Ростов" пройдёт со зрителями
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о допуске болельщиков на игру с "Ростовом".
Фото: ФК "Уфа"
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