Напомним, организация разрешила пустить на игру 13-го тура "Спартак" — "Ростов" на "Открытие Арене" 2730 зрителей (6% от вместимости).
— Мы попросим увеличить эту квоту, — цитирует Газизова "РБ-Спорт".
Напомним, изначально матч с "Ростовом" должен был пройти без зрителей из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм в игре с "Зенитом" (1:1) в 10-м туре.
"Мы попросим увеличить эту квоту". Газизов — о количестве болельщиков на матче с "Ростовом"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал решение Роспотребнадзора по квоте болельщиков на игру с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
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