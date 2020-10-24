Сообщается, что 25-летний форвард чувствует легкое недомогание, поэтому было принято решение изолировать игрока от тренировок до получения результатов теста на коронавирус.
В текущем сезоне РПЛ Азмун в составе "Зенита" провел 11 матчей и забил 6 мячей.
Источник: РИА Новости
Азмун отстранен от тренировок "Зенита"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун отстранен от работы в общей группе команды.
Фото: ФК "Зенит"
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