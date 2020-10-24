"Долгожданная! Всех с победой", - подписал фото Дюпин.
Встреча завершилась победой "Рубина" со счетом 2:1.
После этой победы казанская команда переместилас на девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
В текущем сезоне 32-летний Дюпин в составе "Рубина" провел 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей.
Дюпин опубликовал фото с раздевалки после победы над "Зенитом"
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин поделился фото после матча 12-го тура РПЛ с "Зенитом".
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