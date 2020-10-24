Дюпин опубликовал фото с раздевалки после победы над "Зенитом"

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин поделился фото после матча 12-го тура РПЛ с " Зенитом ".

"Долгожданная! Всех с победой", - подписал фото Дюпин.



Встреча завершилась победой "Рубина" со счетом 2:1.



После этой победы казанская команда переместилас на девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.



В текущем сезоне 32-летний Дюпин в составе "Рубина" провел 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей.

