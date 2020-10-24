Тяжелые времена для "Зенита". Вслед за "Брюгге" с чемпионом России разделался "Рубин"

Команда Слуцкого пропустила первой, но это не помешало ей сотворить сенсацию. Питерский клуб проиграл в домашнем матче РПЛ впервые с декабря 2018 года. Временный сбой или начало глубокого кризиса?
На предматчевых афишах, предварявших и рекламировавших встречу с "Рубином", "Зенит" размещал фотографию Азмуна. Однако сотрудники ответственных подразделений питерского клуба не угадали с героем - иранского нападающего не оказалось ни в стартовом составе, ни в числе запасных. Сердар почувствовал недомогание, а потому его место на поле занял Ерохин. Помимо этого, Семак сделал еще две перестановки по сравнению с неудачным матчем против "Брюгге" - Дуглас Сантос и Вендел попали в основу вместо Кругового и Кузяева.


Слуцкий называл игру с "Зенитом" серьезным тестом на профпригодность и откровенно сожалел о том, что он не сможет рассчитывать на двух важных для команды игроков. Абильдгор и Макаров в матче прошлого тура против "Краснодара" получили свои четвертые желтые карточки в нынешнем сезоне, а вместе с ними и автоматические дисквалификации. Сегодня их заменили Кварацхелия и Йевтич. Но, согласитесь, не сказать, что эти ребята хуже тех, что не смогли сыграть, и что состав "Рубина" был существенно ослаблен.

Несмотря на то, что номинально Абильдгора заменил Йевтич, фактически на позиции опорного полузащитника сегодня играл Шатов. Наверняка Слуцкий принял такое решение в том числе и по той причине, что в "Зените" в свое время Олег имел опыт выступления на этой позиции. Семак, к слову, тоже не просто заменил Азмуна на другого игрока, а несколько скорректировал и расстановку. В частности, Дзюба остался единственным форвардом, Дриусси и Ерохин были сдвинуты ближе к краям, а центр поля был насыщен треугольником Барриос-Оздоев-Вендел.


Отсутствие опасных моментов у своих ворот в первые 25 минут и два опасных удара Ерохина, второй из которых стал голевым - веские аргументы, которые говорили в пользу выбранного Семаком вектора. Впору было подумать, что вот пожаловал к нам ответ на вопрос - кого не хватило "Зениту" в матче против "Брюгге"? Ерохина и ассистировавшего ему в обоих эпизодах подачей со штрафного Дугласа Сантоса. Но сразу после забитого гола игра существенно поменялась, и вновь пришло осознание реальности - проблемы "питерцев" не исчезают с возращением основного левого защитника и находящегося в хорошей форме игрока атаки.

Отдадим должное "Рубину" - он прекрасно среагировал на пропущенный мяч. В первой же после неприятности атаке "казанцы" могли сравнивать счет, но Хван попал в штангу. Спустя несколько минут "Зенит" спасла уже другая стойка ворот - в нее угодил Уремович. Но в итоге еще до перерыва команда Слуцкого добилась своего и сравняла счет. Бакаев выдал прекрасный навес на Деспотовича, который уверенно головой отправил мяч в сетку. Игра Ракицкого в этом эпизоде вызывает большие вопросы - по сути, он даже не попытался выиграть верховую борьбу.


Украинский защитник вообще в последнее время не является символом надежности. Ошибок разной степени критичности в его исполнении хватает - от потерь в простых ситуациях до неудачных попыток сыграть на опережение и огрехов при позиционной обороне. Семак, судя по всему, ставит перед Ракицким задачу высоко выдвигаться и пытаться накрыть соперника, принимающего мяч. И если Ярослав успевает это сделать, то все для "Зенита" хорошо. Но если нет, то либо Ловрен остается один (появляется зона в центре), либо к нему смещается кто-то из крайних защитников (появляется зона на фланге). Сегодня так было в ряде моментов. В том числе в ситуации, когда Йевтич воспользовался свободой на подходе к чужой штрафной и нанес неотразимый удар.

Семак ведь еще продолжает рассчитывать на Ракицкого как на игрока, обладающего хорошим длинным пасом и начинающего своими забросами атаки команды. Иногда это действительно работает. Яркий пример был сегодня в начале второго тайма, когда Ракицкий нашел на правом фланге Ерохина, который отдал передачу в штрафную на Дриусси, который каким-то чудом не попал в створ с нескольких метров. Но проблемы "Зенита" с созданием опасных моментов никуда не исчезают - редкие успехи дальних забросов глобального влияния на общую картину не оказывают.


"Рубин" после перерыва был не так ярок, как в последние 20 минут первого тайма. Но самое главное, что "казанцы" смогли найти свой шанс забить второй гол и смогли не пропустить до конца встречи. Хотя Слуцкий наверняка на разборе отдельно укажет на ошибки, которые допустили его игроки на последних минутах. "Зенит" организовал навал. В чужой штрафной на ударной позиции оказывались даже Ловрен с Ракицким, и только их неточность позволила "Рубину" удержать победу.

Как известно, у "Зенита" была выдающаяся серия из 27 домашних матчей без поражений. Началась она 10 марта 2019 года и закончилась сегодня. Примечательно, что предыдущее поражение на своем поле "питерцы" потерпели 9 декабря 2018 года, когда их обыграл "Рубин" Бердыева, и их серия обрывается сейчас, когда их обыгрывает "Рубин" Слуцкого. Ну что, Леонид Викторович, тест на профпригодность пройден успешно, поздравляем!

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Теги: Зенит Рубин Ерохин Ракицкий
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