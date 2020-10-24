Тяжелые времена для "Зенита". Вслед за "Брюгге" с чемпионом России разделался "Рубин"

Команда Слуцкого пропустила первой, но это не помешало ей сотворить сенсацию. Питерский клуб проиграл в домашнем матче РПЛ впервые с декабря 2018 года. Временный сбой или начало глубокого кризиса?