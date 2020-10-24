Встреча завершилась выездной победой казанской команды со счетом 2:1. В составе "Рубина" мячи забили Деспотович и Йевтич.
"Большая игра с действующим чемпионом и лидером нынешнего сезона. Мы сыграли со всеми ведущими командами, кроме "Зенита". Потерпели много досадных поражений в матчах против "Локомотива", "Спартака" и "Краснодара". Для нашей молодой команды был важно добиться положительного результата. Судя по количеству голевых моментов, наша победа была закономерной. Только три штанги чего стоят", - сказал Слуцкий.
"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отметим, что "Зенит" не проигрывал на своем поле с 9 декабря 2018 года. Тогда петербургская команда проиграла также "Рубину" с таким же счетом, как и сегодня - 1:2. Также на этой неделе "Зенит" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл "Брюгге" со счетом 1:2.
В следующем туре "Рубин" на своем поле примет "Арсенал". Поединок состоится 31 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: Sport24
Слуцкий: победа над "Зенитом" закономерная, только три штанги чего стоят
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал матч 12-го РПЛ с "Зенитом".
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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