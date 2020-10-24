Встреча завершилась поражением петербургской команды со счетом 1:2.
"В первом тайме после забитого мяча мы потеряли инициативу. Сразу после этого эпизода мы допустили несколько ошибок, одна из них привела к пропущенному мячу. Без забитых мячей побеждать очень сложно. Большое давление оказывали, но пропустили. В концовке не отыгрались, хотя были моменты, рисковали", - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Вторым идет "Спартак", который сегодня играет с "Краснодаром" и имеет шансы обойти команду Семака.
Отметим, что "Зенит" потерпел первое поражение на своем поле с 9 декабря 2018 года.
В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде с "Химками". Матч пройдет 1 ноября и начнется в 14:00 мск.
Семак: оказывали большое давление, но пропустили
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итог матча 12-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"
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