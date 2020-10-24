"Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Передо мной стоят определенные задачи, а решения принимает руководство", - сказал Семак.
Сегодня команда Семака на своем поле проиграла "Рубину" со счетом 1:2. Также на этой неделе "Зенит" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил "Брюгге" (1:2).
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, но в может уступить лидерство "Спартаку", который сегодня играет с "Краснодаром".
Источник: "СЭ"
Семак заявил, что не рассматривает отставку
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 12-го тура РПЛ с "Рубином" ответил на вопрос о возможной отставке.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!