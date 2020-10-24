Встреча завершилась гостевой победой "Ротора" со счетом 2:1. Отметим, что команда Хацкевича добыла первую победу в текущем сезоне.
"Долгожданная победа для всего Волгограда. Для команды это первая победа в сезоне, для болельщиков. Первая победа в РПЛ за 16 лет, при этом над командой, которая играет в Лиге чемпионов. Ничего невозможного нет. Главное - продолжать в том же ключе", - сказал Хацкевич.
"Ротор" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
В следующем туре команда Хацкевича примет на своем поле ЦСКА. Встреча состоится 1 ноября и начнется в 16:30 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Хацкевич: долгожданная победа для всего Волгограда
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал матч 12-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ТАСС
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